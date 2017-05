Europas größter Schuh-Einzelhändler Deichmann will in diesem Jahr rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze aufbauen. Angesichts der Pläne für neue Filialen rechne er mit einem Stellenzuwachs in ähnlicher Größenordnung wie 2016, sagte Firmenchef Heinrich Deichmann der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe).

"Die Zahl der Mitarbeiter könnte 2017 sogar noch etwas stärker steigen als im vergangenen Jahr." Weltweit stieg die Zahl der Deichmann-Beschäftigten im vergangenen Jahr um fast 1.000 auf mehr als 38.000. Das Unternehmen ist derzeit in 25 Ländern tätig. "Für künftiges Wachstum sehen wir unter anderem noch großes Potenzial in Russland", sagte Deichmann. "In Belgien und Frankreich gehen wir gerade neu an den Start."

Die Zahl der Mitarbeiter in der Essener Zentrale sei innerhalb von drei Jahren von 700 auf über 800 gestiegen. Daher werde gerade ein neues Verwaltungsgebäude gebaut.