Der Düsseldorfer Jurist Horst Piepenburg übernimmt als vorläufiger Insolvenzverwalter von Solarworld eine heikle Rettungsmission. Doch er hat ein paar Geheimwaffen in petto: Witz, Optimismus und gute Kontakte.

Der Düsseldorfer Jurist Horst Piepenburg ist vorläufiger Insolvenzverwalter des Bonner Solarkonzerns Solarworld, berichtet die WirtschaftsWoche. Nach Informationen des Magazins hat das zuständige Amtsgericht Bonn einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Piepenburg gilt als profilierter Insolvenz- und Sanierungsexperte. Er war bereits bei zahlreichen Großverfahren im Einsatz, unter anderem bei der Insolvenz des Anlagenbauers Babcock Borsig und dem Schutzschirmverfahren des Bonner Immobilienkonzerns IVG.

Piepenburg selbst sieht es bei Insolvenzverfahren generell als seine erste Aufgabe an, dafür zu sorgen, "die Schockstarre aufzulösen, die das I-Wort bei Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden auslöst", sagte er im März in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. "Wenn ich ins Unternehme komme, mache ich deshalb erst einmal klar, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt", so Piepenburg. "Phase zwei ist dann der Versuch, wieder Optimismus ins Unternehmen zu kriegen."

Dabei hilft Piepenburg sein rheinischer Humor, mit dem es ihm gelingt, selbst angespannte Verhandlungen aufzulockern - und so am Ende gute Lösungen zu erzielen.

