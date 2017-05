Der Hammer kurz vor dem Wochenende: Drillisch wird vom Internet- und Telekomkonzern United Internet übernommen. Dabei soll neben den drei Anbietern Deutsche Telekom , Vodafone , Telefonica eine vierte starke Kraft im deutschen Telekommarkt entstehen. Dazu will United Internet seine Sparte 1&1 Telecommunication über zwei Kapitalerhöhungen in die Drillisch AG einbringen und so...

