Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch auf Rekordniveau bleibe die Aktie des Beleuchtungskonzerns einer seiner Favoriten, schrieb Analyst Peter Reilly in einer Studie vom Freitag. Er hält sogar Kurse über 90 Euro für möglich, wenn sich der Produktmix weiter verbessere und das Wachstum im Geschäftsjahr 2018 mit der neuen LED-Chipfabrik in Kulim noch Fahrt aufnehme. Osrams Wandel vom Industrie- zum wachstumsstarken Hightech-Konzern sei weder in den Markterwartungen noch im Kurs einkalkuliert./ag/fbr

