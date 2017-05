Der deutsche Aktienmarkt hat seine Schwächephase vom Vortag schnell hinter sich gelassen und am Freitag wieder zugelegt. Besonders für den TecDAX ging es im frühen Handel mit plus 1,83 Prozent auf 2186,26 Punkte kräftig nach oben. Treiber ist eine Übernahme im Telekommarkt: United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken.

