Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts014/12.05.2017/10:05) - Im Jubiliäumsjahr 2017 hat sich bei pressetext das Jazz-Ensemble "Paul Temmel & Friends" zusammengetan, um mit prominenter Unterstützung durch den international sehr gefragten Jazz-Saxophonisten Thomas Faulhammer ein musikalisches Geschenk für Kunden, Partner und User zu produzieren. Unter dem Titel "The Best Is Yet To Come" wurde ein Medley mit Jazz-Standards aufgenommen. pressetext als Nachrichten-Dienstleister präsentiert sich damit auch als Unternehmen mit Mitarbeitern, die sich durch Vielseitigkeit auszeichnen. "The Best Is Yet To Come" "Kunden und Usern Musik zu schenken, ist eine tolle Idee. Denn gute Musik ist die beste Nachricht und das Medley 'The Best Is Yet To Come' ein guter Botschafter für die Zukunft von pressetext", sagt Faulhammer. Das Jazz-Quartett Paul Temmel & Friends mit Special Guest Thomas Faulhammer hat neben "The Best Is Yet To Come" die Welthits "Mercy, Mercy, Mercy" von Joe Zawinul und "Treasure" von Bruno Mars für sein Medley ausgewählt. Das Musikvideo zum Medley wurde im Palais Kuffner in Wien gedreht und die Ton-Aufnahme erfolgte zuvor bei TOM Ton studio productions. "The Best Is Yet To Come" ist nicht nur der Name dieser Musikproduktion von pressetext, sondern auch ein Zukunftsauftrag. "Dieses von Mitarbeitern anlässlich 20 Jahre pressetext vorgeschlagene Projekt habe ich gerne unterstützt", sagt pressetext-Geschäftsführer Franz Temmel. Denn gute Musik verdiene es von vielen gehört zu werden, wofür sich pressetext mit seiner großen Reichweite optimal anbietet. Treue-Aktion für alle User und Kunden Das "The Best-Medley" können Jazz-Freunde unter http://pressetext.com/thebest kostenfrei als Musikvideo und MP3 auf das Smartphone, Tablet oder den PC laden. Kunden erhalten zum 20-Jahres-Jubiliäum von pressetext auf Wunsch die aktuelle CD oder brandneue DVD von Thomas Faulhammer, "live@porgy&bess" mit persönlicher Signierung geschenkt. Beim aufgezeichneten Konzert werden neben Jazz-Klassikern wie "Sweet Georgia Brown", "In A Sentimental Mood" und "Mercy, Mercy, Mercy" auch Eigenkompositionen dargeboten, darunter Faulhammers Hit "Make Love 2U" mit Special Guest Viktor Gernot (Vocal). Thomas Faulhammer ist in der Musikbranche eine etablierte Größe. Kaum eine Bühne, wo er nicht schon gespielt hat, kaum ein renommiertes Ensemble, bei dem er nicht mit von der Partie war. Seine Engagements reichen von Liza Minelli, Ray Charles, Randy Newman, Natalie Cole über Reinhard Fendrich und Udo Jürgens bis hin zu Nina Hagen und Thomas Quasthoff. (Ende) Aussender: pressetext corporate news Ansprechpartner: Florian Fügemann Tel.: +43-1-81140-313 E-Mail: 20jahre@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170512014

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 04:05 ET (08:05 GMT)