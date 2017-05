Düsseldorf - Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, hält ein Festhalten am aktuellen negativen Leitzins weiterhin für unverzichtbar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Negativzins und die Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen seien absolut essenziell, weil der Franken weiterhin deutlich überbewertet sei. Erst bei einer Normalisierung der europäischen Geldpolitik könne auch die SNB wieder aufatmen. Seitens der EZB dürfte es nach Ansicht des EZB-Vizechefs Vitor Constancio erst im Herbst 2017 zu neuen geldpolitischen Weichenstellungen kommen. So habe er betont, dass man bis Dezember explizit auf eine Entscheidung bezüglich des Asset-Kaufprogramms festgelegt sei. Dies bedeute, dass man im Herbst über das weitere Vorgehen entscheiden müsse. Der Schweizer Franken habe sich zum Euro weiter leicht in Richtung von 1,10 CHF abgeschwächt. (12.05.2017/alc/a/a)

