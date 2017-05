Zürich - "Schild" und "Herren Globus" sind Geschichte: Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat einer strategischen Neuausrichtung von Globus, Herren-Globus und Schild zugestimmt. Ab Frühjahr 2018 werden alle drei Formate unter der Premium-Dachmarke Globus vereint und die digitale Transformation vorangetrieben.

Mit der Neuausrichtung will die Migros die Wettbewerbsposition von Globus im hart umkämpften Bekleidungsmarkt stärken. Die organisatorische Vereinfachung hat jedoch auch eine Kehrseite: In der Zentrale Spreitenbach gehen in den nächsten anderthalb Jahren etwa 80 der 400 Arbeitsplätze verloren. Der Stellenabbau wird wenn immer möglich über natürliche Fluktuation, frühzeitige Pensionierungen und Angebote innerhalb der Migros-Gruppe sozialverträglich aufgefangen.

Schild im mittelpreisigen Segment

