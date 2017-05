München - Starke Geldzuflüsse beim Vermögensverwalter Pimco haben Europas grössten Versicherer Allianz zum Jahresstart beflügelt. In den Monaten Januar bis März schoben Anleger unter dem Strich 21 Milliarden Euro zusätzlich in die Fonds der lange gebeutelten US-Tochter - so viel wie seit vier Jahren nicht mehr. Dies trieb den operativen Gewinn des Konzerns im ersten Quartal mit nach oben, wie die Allianz am Freitag mitteilte. Zusammen mit einem Ergebnissprung in der Lebens- und Krankenversicherung liess Pimco den Versicherer höhere Belastungen durch Katastrophenschäden verkraften.

Der Versicherer hatte die wesentlichen Eckdaten zum Quartal bereits zur Hauptversammlung vergangene Woche veröffentlicht. Konzernweit stieg der operative Gewinn um neun Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Der Überschuss sank um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, nachdem die Allianz ein Jahr zuvor einen Sondergewinn aus Anteilsverkäufen eingestrichen hatte. Konzernweit peilt Allianz-Chef Oliver Bäte für 2017 weiterhin einen operativen Gewinn von 10,3 bis 11,3 Milliarden Euro an.

Stürme verursachen hohe Belastungen



