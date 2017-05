12.05.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Maria Theresia: Gründerin der Wiener Börse feiert 300. Geburtstag Wien, 12. Mai 2017 Am 13. Mai feiert Maria Theresia ihren 300. Geburtstag. In die Geschichtsbücher ging die Monarchin unter anderem wegen der Einführung der Schulpflicht ein. Die Repräsentantin aus dem Haus der Habsburger gründete 1771 auch die Wiener Börse. Sie wollte dem unkontrollierten Handel mit Wertpapieren Einhalt gebieten und erließ am 1. August 1771 ein kaiserliches Patent zur Gründung der...

