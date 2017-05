FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies traut der Osram-Aktie noch viel zu. Analyst Peter Reilly signalisierte in einer Studie vom Freitag mit 90 Euro noch ein Potenzial von gut 32 Prozent für die ohnehin auf Rekordniveau stehenden Papiere des Beleuchtungskonzerns. Wenn sich das Produktmix weiter verbessere und das Wachstum im Geschäftsjahr 2018 mit der neuen LED-Chipfabrik in Kulim noch Fahrt aufnehme, seien sogar noch höhere Kurse vorstellbar, so der Experte.

Osrams Wandel vom Industrie- zum wachstumsstarken Hightech-Konzern sei bislang jedenfalls weder in den Markterwartungen noch im Kurs enthalten. Durch Investitionen in die Produktentwicklung und die Aufstockung der Vertriebsmannschaft werde zwar die Profitabilität augenblicklich gezügelt, so Reilly. Damit lege der Konzern allerdings das Fundament für künftiges Wachstum.

HOFFNUNGSTRÄGER LED

Der Löwenanteil davon habe zudem strukturellen und nicht bloß zyklischen Charakter. Der Leuchtdiodeneinsatz in Fahrzeugen nehme stark zu und die Nachfrage nach Infrarotsensoren nehme deutlich zu. Hiervon profitiere Osram Opto Semiconductors als Marktführer. Für diese Sparte erhöhte er seine Schätzungen deutlich.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn plus Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./ag/das

