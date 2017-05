Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht den Investitionsplänen des designierten französischen Präsidenten Emmanuel Macron positiv gegenüber. "Wir können gerne über gemeinsame Investitionsprogramme nachdenken, weil Deutschland im digitalen Bereich auch Nachholbedarf hat", sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Auch über weitere Maßnahmen zur Stärkung der Eurozone will sie mit sich reden lassen. "Ich denke schon seit 2013 über ein Budget in der Eurozone nach, mit dem wir reformfreudigen Ländern helfen können. Hier könnten wir zusätzlich zu den Fonds, die wir schon haben, weitere Mittel einsetzen, um den Ländern temporär in diesem Bereich zu helfen", sagte die Kanzlerin.