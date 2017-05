Einsatz des MACD in der Praxis

Am 30.04.17 stellte Deepinside den MACD Indikator vor. Dabei ging er nur auf die Trend folgende Eigenschaft des Indikators ein. Aufgrund der dort aufgezeigten Probleme, sollte man den MACD in der Praxis so nicht anwenden. In diesen Artikel möchte ich Ihnen zwei weitere Möglichkeiten des Einsatzes vorstellen.

MACD in der Praxis

Der Moving Average Convergence Divergence Indikator kann weitaus mehr, als nur ein Trend folgendes Signal generieren. Dafür lasse ich mir das MACD Histogramm anzeigen. Das Histogramm zeigt den Abstand des MACD zu seiner Signallinie an.

Dadurch mutiert der MACD in Richtung eines Oszillators. Der Vorteil des MACD Histogramms gegenüber dem Slow Stochastic Oszillator ist der, dass das MACD Histogramm, im Gegensatz zum Slow Stochastic, ein unbegrenzter Momentum Oszilator ist.

Der Vorteil eines unbegrenzten Momentum Oszillators besteht darin, dass man nicht wie beim Slow Stochastic dazu verführt wird, zu denken, dass der Markt drehen muss, nur weil sich der Oszillator im überkauften oder -verkauften Bereich befindet. Ein solches Verhalten kann auch auf einen sehr starken Trend hinweisen.

Das MACD Histogramm ist ein Momentum Oszillator, mit dem man eine mögliche Trendwende identifizieren kann. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht darin, ihn zur Bestätigung eines Ausbruchs heranzuziehen.

Divergenzen

Aufgrund der Tatsache, dass man mit dem MACD Histogramm das Momentum messen kann, ist es möglich, Divergenzen zwischen der Preisentwicklung und der Momentum Entwicklung aufzudecken.

Solche Divergenzen sind stets ein Warnzeichen, dass der Markt in seiner Bewegung ermüdet. Doch merke, eine Divergenz für sich allein genommen ist noch kein Umkehrsignal, es ist eine Warnung, mehr nicht. Diese Warnung kann man in der Praxis dafür nutzen bestehende Positionen zu verringern und dadurch Gewinne zu sichern.

Lässt sich jedoch die Divergenz mit einem Price Action Pattern verbinden, wie z.B. einem Umkehrstab, liegt ein Setup für die Taktische Zeiteinheit vor. Ist dieses Konvergent mit der Strategischen Zeiteinheit, steht einem Trade nichts mehr im Wege.

Beispiel Divergenz im MACD Histogramm in Verbindung mit einem Umkehrstab

Die in den Jahren 2015 (A) und 2016 (B) geformte Divergenz endete in einem Umkehrstab. Diesen Umkehrstab konnte man handeln, wie auch das höhere Hoch am Ende des Jahres 2016. Beide Setups waren möglich, da der Point and Figure Chart, in der Strategische Zeiteinheit, weiterhin eine Dominanz der Bullen angezeigt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...