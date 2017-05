Wer erfolgreich investieren möchte, sollte sich bei jeder Analyse mit einem Chance-Risiko-Verhältnis in Bezug auf seine Investition auseinandersetzen.



Ich persönlich gehe bei der Erstellung dieses Profils so vor, wie es mein früherer Hochschuldozent in Organisationslehre immer bei seiner Unterrichtsstundenplanung vorgelebt hat. Dieser hatte stets ein pessimistisches Ziel, ein realistisches Ziel und ein optimistisches Ziel, das er sich selbst gesetzt hat.



Und dieses Konzept lässt sich zweifellos auch auf Investitionsentscheidungen anwenden. Lass mich dir anhand des Beispiels der Münchener Rück (WKN: 843002) zeigen, wie ich das genau meine. Ich würde aber dabei das Wort Ziel gerne durch Sichtweise austauschen.

1) Die optimistische Sichtweise

Da wir natürlich ...

