WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat im April weniger Fahrzeuge abgesetzt als ein Jahr zuvor. Die weltweiten Auslieferungen gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf 841 200 Wagen zurück, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Auf dem Heimatmarkt Deutschland sank der Absatz sogar um mehr als sieben Prozent. Positive Entwicklungen gab es in China, Südamerika, den USA sowie in Osteuropa. Die Zuwächse verdankte der Konzern vor allem seinen Marken Seat und Porsche. Bei Audi und der Kernmarke VW zeigte die Entwicklung nach unten.

Nach den ersten vier Monaten des Jahres verzeichnete der VW-Konzern damit ebenfalls einen leichten Absatzrückgang. Mit 3,36 Millionen Fahrzeugen lieferte er 0,7 Prozent weniger aus als im Vorjahreszeitraum./stw/stb

ISIN DE0007664039

