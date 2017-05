LÖWEN (dpa-AFX) - Der Braukonzern AB Inbev will den Umsatz mit alkoholfreien Bieren in den kommenden Jahren stark ausweiten. Der jüngste Erfolg mit der Sorte Jupiler 0.0 in Belgien bestärkt die nach eigenen Angaben weltgrößte Brauerei in dieser Strategie, wie die Nachrichtenagentur Belga am Freitag berichtete.

Von der völlig alkoholfreien Biersorte habe das Unternehmen in den ersten fünf Monaten 2017 bereits mehr abgesetzt als von seinem Jupiler NA mit 0,5 Prozent Alkoholgehalt. Bis 2025 sollten alkoholfreie und schwach alkoholhaltige Biere ein Fünftel des AB-Inbev-Volumens ausmachen.

Im Bierland Belgien ist der Konsum des Gerstensafts im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent gesunken, wie der belgische Brauereiverband mitteilte. Das war deutlich mehr als der durchschnittliche Rückgang um 1,4 Prozent während der vergangenen 20 Jahre.

Beim alkoholfreien Bier sieht der weltweit operierende Braukonzern AB Inbev mit Sitz in Löwen jedoch noch Potenzial: Biere mit wenig oder gar keinem Alkohol machten in Belgien nur 2,2 Prozent des Marktes aus, in Deutschland seien es 10,4 und in Spanien 17,7 Prozent./ff/DP/stb

