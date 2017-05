Boston - Wie schon zuvor die Federal Reserve hat sich auch die Bank of England dafür entschieden, die schwachen Daten zum Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals nicht zu überbewerten, so Michael Metcalfe, Leiter der Abteilung Macro Strategy von State Street Global Markets.Der sture Ton, lasse darauf schließen, dass die Bereitschaft des Komitees, die jüngsten Inflationstrends zu ignorieren, gesunken sei. Das Komitee tendiere jetzt eindeutig in Richtung geldpolitische Straffung.

