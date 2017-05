Historische Gebäude erfordern ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen bei der zeitgemäßen Lichtplanung. Sattler hat für die Bronzesäle der Residenz München seine LED-Leuchte Anello diesen Anforderungen angepasst. Die skulpturalen Leuchten geben ein kräftiges Raumlicht, zusätzlich können Einzelspots individuell auf Exponate ausgerichtet werden. Die Leuchten fügen sich harmonisch in das Ambiente ein: Klassische Eleganz verbunden mit modernster Lichttechnik inszenieren die Räume in dezenter Manier.

Die Bronzesäle sind Teil der frei gewordenen Räumlichkeiten des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in der bayerischen Hauptstadt: Hier sind die Originale von gut 400 Jahre alten Bronzen aus unmittelbarer Nähe zu bewundern, deren Kopien Gärten, Fassaden und Höfe der Schlossanlage schmücken. Errichtet als prunkvoller Wohn- und Regierungssitz der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige, beherbergt ...

