FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 502 (493) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1075 PENCE - BERENBERG CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 120 (138) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES GRAFTON GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 730 PENCE - BERENBERG INITIATES IBSTOCK WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - BERENBERG INITIATES IBSTOCK WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - BERENBERG INITIATES MARSHALLS GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 420 PENCE - BERENBERG INITIATES SIG WITH 'HOLD' - TARGET 115 PENCE - BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SHAFTESBURY TO 'BUY' AND PRICE TARGET TO 1121 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1720 (1700) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 640 (590) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3672 PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4700 (4900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1510 (1450) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1800 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 218 (233) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 450 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1670) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 8.00 (6.10) EUR - MACQUARIE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 410 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 127 (133) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MAN. TARGET TO 325 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PARAGON GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 495 (430) PENCE - RBC RAISES STANDARD LIFE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 430 (370) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob