BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Innogy bewertet die Zukunft seiner britischen Tochter skeptisch. Für das laufende Jahr erwarten die Essener einerseits kein positives operatives Ergebnis (EBIT) in Großbritannien, andererseits fürchten sie den von den regierenden Konservativen angekündigten Preisdeckel. "Was zu sagen ist, dass die Überlegungen zu einem Preiscap den britischen Markt nicht attraktiver machen", sagte Finanzvorstand Bernhard Günther in einer Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal.

Die Gerüchte, dass Innogy die Gesellschaft verkaufen will, wollte er nicht kommentieren. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über Gerüchte." Der Vorstand habe natürlich immer die Aufgabe, alle Optionen zu prüfen. Es sei aber nicht immer das Klügste, so Günther, einen Verkauf anzupeilen, wenn die Lage schlecht sei. Der Stromerzeuger hat im Vereinigten Königreich mit einem harten Wettbewerb zu kämpfen, ihn plagen aber auch hausgemachte Probleme bei IT und Kundenservice.

Das eingeleitete Sparprogramm liege voll auf Kurs. Innogy hat beschlossen, sich auf der Insel von 2.400 Mitarbeitern zu trennen. Rund die Hälfte hat nach den Worten des CFO das Unternehmen bereits verlassen müssen. Von den bis Ende nächsten Jahres angestrebten 200 Millionen Pfund an Einsparungen seien schon 100 Millionen erreicht. Darüber hinaus sind laut Günther keine weiteren Entlassungen geplant. Das operative Ergebnis des britischen Vertriebsgeschäfts war im ersten Quartal um 74 Prozent auf 34 Millionen Euro eingeknickt.

Insgesamt lief der Jahresauftakt für die RWE-Ökostromtochter ordentlich. Operativ verdiente das Unternehmen mit 1,26 Milliarden Euro 6 Prozent mehr als im ersten Quartal 2016.

