Hamburg (ots) - Vom Lifestyle-Mittelchen zum ernst zunehmenden Medikament: Das Nervengift Botox macht gerade Karriere. Bekannt wurde es auf den roten Teppichen dieser Welt, als dezenter Verbündeter der Stars gegen Stirnfalten und peinliche Schweißflecken - doch es kann noch viel mehr. Psychiater, Neurologen, Orthopäden und Zahnärzte behandeln mit Botox bereits erfolgreich hartnäckige Beschwerden. In der neuen MYWAY (EVT 10.05.) verrät die Redaktion, bei welchen Beschwerden das Nervengift bereits eingesetzt wird.



Happy-Macher



Hoffnung für alle, die im Seelentief feststecken: Botox kann Depressionen lindern. Der Glücks-Effekt fiel zuerst bei Patienten auf, die sich die Sorgenfalten hatten glätten lassen. Danach erlebten sie negative Gefühle nur noch abgeschwächt.



Schiefhals-Geraderücker



Ein schiefer Hals entsteht oft aus banalen Gründen - etwa durch Wirbelblockaden oder Zugluft. Manchmal ist der Schmerz so groß, dass Betroffene den Kopf über Wochen nicht gerade halten können. Dann schlägt die Stunde des Botox: Gezielt Muskelpartien zu entspannen bringt deutliche Besserung, oft verschwinden die Symptome sogar ganz.



Kopfschmerz-Killer



Da bei einer Botox-Behandlung zahlreiche Muskeln im Stirn- und Schläfenbereich entkrampft werden, hilft es auch bei der Linderung von Migräne-Beschwerden. Legt man zusätzlich noch Muskeln im Hals- und Nackenbereich lahm, verstärkt sich die Wirkung. Krankenkassen zahlen die Giftspritzen sogar, allerdings nur bei chronischen Schmerzen.



Blasen-Freund



Die Launenhaftigkeit einer nervösen Blase nehmen Patienten nach ein paar Botox-Injektionen gleich viel gelassener: Das Nervengift dämpft die Hyperaktivität des Blasenmuskels. Allerdings sollte sich der Arzt vorsichtig an die richtige Dosierung herantasten - sonst spürt man den Muskel und den Füllstand der Blase vielleicht zeitweise gar nicht mehr. Also: Unbedingt einen erfahrenen Spezialisten aufsuchen - den zahlt übrigens auch die Krankenkasse.



Kiefer-Entspanner



Nächtliches Zähneknirschen hilft beim Stressabbau, aber es schadet den Kauflächen und schädigt das Kiefergelenk. Zahnärzte verschreiben üblicherweise eine Aufbiss-Schiene, die die Zähne schützt - doch die ändert nichts an der Überaktivität der Kaumuskeln. Anders Botox: Gezielt gespritzt, entspannt es den Kauapparat so sehr, dass das Knirschen und die Schmerzen innerhalb von ein bis zwei Wochen nachlassen.



