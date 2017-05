Das aktuelle Update von Windows 10 ist noch nicht auf allen Rechnern angekommen, da kündigt Microsoft schon das nächste an. Ehrgeiziges Ziel: Windows soll für Besitzer von iPhones und Android-Handys unverzichtbar werden.

Wenn im Herbst beziehungsweise im "fall", wie die Amerikaner sagen, die Blätter fallen, werden Windows-Nutzer die länger werdenden Abende nutzen, um sich in ihr neues Windows einzuarbeiten. Mit dem "Fall Creators Update" werden sie sich an eine neue Oberfläche gewöhnen müssen. Die Steuerung an sich bleibt nach aktuellem Stand zwar praktisch unverändert. Das Microsoft "Fluent Design"-System bietet jedoch eine ansehnliche optische Auffrischung mit 3D-Animationen und farblichen und interaktiven Neuerungen. Fast möchte man meinen, die halbtransparenten Fenster von Windows Vista sind zurück.

Es wird viele kleine und größere Änderungen geben, nicht alle sind schon bekannt. Viele von ihnen sollen besonders für Nutzer von Apple- und Google-Smartphones so attraktiv sein, dass sie ihre Geräte freudig in die Windows-Welt einbinden werden.

Da wäre etwa ein neues Clipboard, mit dem man Dateien oder Fotos zwischen beliebigen eigenen Geräten hin und her kopieren kann. Das umfasst auch iPhones oder Android-Geräte. Damit ist das Ende der ewigen E-Mails an die eigene Adresse in Sicht, um eine Datei schnell auf ein anderes Gerät zu bekommen.

Die sogenannte Timeline ermöglicht, nach einem Gerätewechsel seine Arbeit an der Stelle weiterzuführen, wo man aufgehört hat. Wer den PC ausgemacht hat, findet sich auf seinem iPad, seinem Surface- oder Android-Tablet dann in der App wieder, in der er zuletzt ...

