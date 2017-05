Paris - Europas Börsen ist zum Wochenschluss etwas der Schwung ausgegangen. Nachdem die wichtigsten Indizes an der tonangebenden Wall Street am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen waren, hielten sich am Freitag die Kursbewegungen diesseits des Atlantiks in Grenzen.

Der EuroStoxx 50 stand zuletzt 0,09 Prozent im Plus bei 3626,94 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von knapp 1 Prozent an.

Der CAC-40-Index in Paris rückte am Vormittag um 0,07 Prozent auf 5387,24 Punkte vor. Für den FTSE 100 in ...

