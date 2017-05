So schnell es rauf ging, ging es auch wieder runter: Nachdem die Medigene-Aktie am Vortag der Bekanntgabe des Quartalberichts für die ersten drei Monate des laufenden Jahres am Mittwoch kräftig anzog (+4,2 Prozent), legte sie gestern bereits wieder den Rückwärtsgang ein (-3 Prozent). Offenbar enttäuschten die Zahlen einige Anleger. Medigene rechnet für 2017 mit einem Cashburn...

Den vollständigen Artikel lesen ...