Frankfurt - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt legte in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 0,6% gegenüber dem Vorquartal (qoq) in nennenswertem Umfang und im Rahmen der Erwartungen zu, so die Analysten der DekaBank. Zu den noch unveröffentlichten Details lasse sich abschätzen, dass die privaten Haushalte ihre Konsumausgaben mit dem starken Arbeitsmarkt im Rücken erhöht hätten.

