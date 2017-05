Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Gäste der neunten Show: Rennfahrerin Christina Surer, Mario Basler, Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Comedian Maxi Gstettenbauer sowie Panagiota Petridou und Matze Knop - Themen der Sendung: die attraktivsten Sportarten, musikalische Vorlieben und Hobbies berühmter Sportler sowie das spannende Finale im Langsam-Radfahren zwischen Christina Surer und Mario Basler - Am Montag, 15. Mai um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und die Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD - Bildmaterial zur Sendung: https://we.tl/KZc6UJhsH7



12. Mai 2017 - Duell der Fußball-Experten: in der neunten Episode "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" tritt Mario Basler gegen Wolff-Christoph Fuss und Matze Knop an. Dabei stellt Basler schon vor Showbeginn klar: "Meine Gegenspieler waren früher schon Opfer, das wird heute nicht anders!". Aber der Ex-Fußballer weiß auch, wer sein wahrer Gegner ist: "Der Einzige, vor dem ich Respekt und vielleicht sogar ein bisschen Angst habe, ist der große Wolff Fuss". Allerdings ist auch Panagiota Petridou gerüstet: "Ich bin topfit, war heute Morgen schon drei Stunden im Fitnessstudio, habe vier Bücher gelesen und brauche nur zwei Minuten in der Maske. Das wird schon!"



So angeheizt treten die beiden Teams unter der Leitung von Moderator Frank "Buschi" Buschmann gegeneinander an. Zuerst müssen sich Mario Basler und Gegner Matze Knop behaupten und einen Tennisball sowie einen Gymnastikball möglich lange in der Luft halten. Anschließend lassen sich die Damen über die Attraktivität von Sportlern aus. Panagiota Petridou und Christina Surer freuen sich über viel männliches Live-Anschauungsmaterial. Bevor die Stimmung zu heißt wird, greift Moderator Frank Buschmann ein und leitet auf eine musikalisch-kuriose Frage über: die beiden Teams sollen erraten, welche Sportler die Musik von Pur, Justin Bieber und Helene Fischer favorisieren. In diesem Zusammenhang beichtet Rennfahrerin Surer, dass sie mal ein Duett mit Thomas Anders gesungen habe. "Ich war zum Glück nicht die Einzige, die nicht singen konnte und Thomas war nicht sehr textsicher", verrät sie weiter.



Welche anderen Details noch ans Licht kommen und wer im spannenden Finale beim Langsam-Radfahren gewinnt, sehen Sie am kommenden Montag, 15. Mai um 20.15 Uhr bei "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" exklusiv auf Sky 1 und als Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":



Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlayer External Communications Tel. +49 89 9958 6867 Stephanie.Schlayer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de