Düsseldorf - Mexikos Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach unserer Einschätzung um 1,7% wachsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Belastet werde der gegenwärtige Konjunkturverlauf durch eine um sich greifende Investitionszurückhaltung. Positive Impulse würden hingegen voraussichtlich vom privaten Konsum kommen. Eine vergleichsweise gute Auslastung am Arbeitsmarkt und ein hohes Kreditwachstum würden die Kaufneigung der Mexikaner unterstützen. Allerdings verringere die steigende Inflation die Kaufkraft der Haushalte. Die Analysten hätten jüngst ihre Inflationsprognose für Ende 2017 von 5,0% auf 5,9% angehoben. Da sich die Zentralbank bei ihrer Geldpolitik vor allem an den Inflationserwartungen orientiere, sei ein restriktiver Kurs wahrscheinlich. Aus diesem Grund würden die Analysten jeweils im Juni und September mit Zinserhöhungen rechnen, wodurch der Schlüsselzins zum Jahresende 2017 wahrscheinlich bei 7,0% liegen werde. (12.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...