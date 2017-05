Genf - Der Luxusgüterkonzern Richemont hat 2016/17 (per Ende März) weniger Umsatz erzielt und deutlich weniger verdient. Das Geschäftsjahr war von einer rückläufigen Nachfrage nach Uhren und Schmuck geprägt. Zudem belastete etwa der Rückkauf von Uhren aus den Lagern der Händler die Ergebnisse. Seit einigen Monaten scheint sich das Marktumfeld allerdings aufzuhellen.

Der Umsatz sank im Gesamtjahr sowohl in der Berichtswährung Euro als auch in Lokalwährungen um 4% auf 10,6 Mrd EUR. Ohne die Rückkäufe vor allem von Cartier-Uhren wäre der Umsatz währungsbereinigt um 2% zurückgegangen, teilte die Gruppe am Freitag mit. Zum Halbjahr wurde noch ein Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12% gemeldet.

Uhrenrückkäufe belasten

Der operative Gewinn brach um 14% auf 1,76 Mrd EUR ein, woraus sich eine operative Marge von noch 16,6% nach 18,6% im Vorjahr ergibt. Dabei wurden die Kosten für die Uhrenrückkäufe durch einen Immobiliengewinn nur teilweise aufgefangen. Ohne Sonderfaktoren errechnet sich eine Marge von 17,6%.

Unter dem Strich nahm der Gewinn auf 1,21 Mrd EUR von zuvor 2,23 Mrd ab. Hier hatte 2015/16 allerdings die Fusion des Onlineportals Net-a-Porter mit dem italienischen Modehändler Yoox einen einmaligen Buchgewinn in Höhe von 639 Mio ausgelöst. Ausserdem hätten im abgelaufenen Jahr höhere Finanzkosten auf das Ergebnis gedrückt, hiess es.

Besonders stark sind die Verkäufe in Europa (-8% in ...

