Moneycab.com: Herr Wirth, der Gehörschutz aus dem 3D-Drucker: Vor nicht allzu langer Zeit reine Utopie, bietet Neuroth mit Earwear nun ein entsprechendes Produkt an. Wie individuell ist es auf den einzelnen Kunden anpassbar?

Patrik Wirth: Für Neuroth ist diese Technologie gar nicht mehr so neu, 3D-Drucker verwenden wir schon seit 2005. Kein Ohr gleicht dem anderen. Jedes Earwear-Produkt ist ein Unikat und wird genau an das Kundenbedürfnis angepasst. Earwear ist in den verschiedensten Farben und Materialien erhältlich. Ein Hörakustiker nimmt in einem unserer 65 Hörcenter in der Schweiz und in Liechtenstein nach einer bedürfnisorientierten Beratung einen Ohrabdruck. Dieser wird dann in der Earwear-Manufaktur in Österreich eingescannt und im High-Tech-3D-Drucker hergestellt. Jedes Produkt wird nach dem Druck in feinster Handarbeit nachbearbeitet und durchläuft strengste Qualitätskontrollen.

Was bietet Earwear, was ein anderer Gehörschutz nicht kann?

Während andere Gehörschutz-Lösungen häufig einen dumpfen und unnatürlichen Klang erzeugen, bewahrt Earwear ein realistisches Raumempfinden. Man fühlt sich nicht einfach wie zugestöpselt. Der Vorteil: Earwear blendet unerwünschte Geräusche aus, die Sprache aber bleibt dennoch gut verständlich. Ausserdem sitzt der Gehörschutz aufgrund der individuellen Anpassung optimal im Ohr und verrutscht nicht.

Können Sie uns die Technologie dahinter erklären?

Der Nukleus sind spezielle wechselbare Filter, die einen direkten Luftdurchlass zum Ohr gewährleisten. Die Membran-Technologie reduziert Verschlusseffekte und garantiert optimalen Tragkomfort. Für Schützen und Jäger bieten wir beispielsweise einen speziellen Gehörschutz mit besonderer Technologie an: Die eingebaute Elektronik sorgt dafür, dass die Gehörgänge bei einem Schuss in Millisekunden geschlossen werden. Bei Ruhe werden die Umgebungsgeräusche hingegen verstärkt.

"Im Mittelpunkt steht aber natürlich immer die Funktion, der zielgerichtete gesundheitliche Nutzen. Das heisst, dass unsere Kunden mit ihren Hörgeräten immer ein Stück Lebensqualität zurückbekommen."

Patrik Wirth, Geschäftsführer Neuroth Hörcenter AG

Jeder Gehörschutz ist in verschiedensten Farben und Materialien erhältlich. Werden Hörgeräte und Gehörschutz immer mehr - sagen wir wie Brillen - zum modischen Accessoire?

Ästhetik spielt eine grosse Rolle - bei Hörgeräten genauso wie beim Gehörschutz. Mit der neuen Marke Earwear wollen wir auch junge Leute verstärkt ansprechen. Unser Alltag wird immer lauter - auch in der Freizeit wie zum Beispiel beim Musikhören über Kopfhörer. Earwear verbindet erstmals den gesundheitlichen Nutzen mit dem persönlichen Lifestyle. Es geht uns um Individualität in Form, Funktion und Design. Je nach persönlichem Bedarf ist jede Gehörschutz-Lösung in verschiedenen Farben und Materialien zu haben - von blau bis gelb, von Silikon bis Titan. Neu sind die sogenannten Faceplates. Das sind Designelemente mit verschiedenen Mustern, die bewusst gut sichtbar in der Ohrmuschel liegen. Mit Earwear möchten wir zeigen: Gehörschutz kann nicht nur nützlich sein, sondern auch richtig gut aussehen. Er soll ein smarter, stilsicherer Begleiter für das nächste Konzert, den Sport oder die Arbeit sein.

Nach Schätzungen benutzen international nur knapp 25 Prozent der Menschen mit Hörminderung ein Hörsystem. Hilft das Design auch beim Abbau der Stigmatisierung von Hörgeräten?

Auf jeden Fall. Moderne Hörgeräte sind so gut wie unsichtbar, was für die meisten unserer Kunden besonders wichtig ist. Aber im Mittelpunkt steht natürlich immer die Funktion, der zielgerichtete gesundheitliche Nutzen. Das heisst, dass unsere Kunden mit ihren Hörgeräten immer ein Stück Lebensqualität zurückbekommen. Deshalb ist es Neuroth als Traditionsunternehmen ein grosses Anliegen, umfassende Aufklärungsarbeit zu leisten und Vorurteile bzw. Ängste abzubauen. So ist es zum Beispiel wichtig ...

