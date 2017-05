Zürich - Der Immobilienentwickler und Total- und Generalunternehmer Steiner hat das per 31. März abgeschlossene Geschäftsjahr 2016/17 in einem von anhaltend hohem Margendruck geprägten und hart umkämpften Marktumfeld gut abgeschlossen. Der Auftragsbestand lag mit 1,426 Mrd Franken über dem Vorjahreswert von 1,319 Mrd. Im Geschäftsjahr 2016/17 konnten neue Aufträge in der Höhe von 927 Mio Franken gezeichnet werden.

Die Steiner Gruppe, eine Division der Hindustan Construction Company, erreichte im Berichtsjahr einen konsolidierten Umsatz nach Swiss GAAP FER von 821 Mio Franken nach 651 Mio im Vorjahr. Mit einer deutlichen Steigerung von 26% konnte die Steiner Gruppe ihre Marktposition in einzelnen ...

