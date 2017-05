Zürich - Die Zürcher Oberland Medien AG (ZOM) ist Herausgeberin der Tageszeitungen «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» mit welchen täglich über 64'000 Leserinnen und Leser erreicht werden. Das Newsportal züriost.ch bietet rund um die Uhr eine umfassende Übersicht über das Geschehen in der Region. Die Wochenzeitung «regio.ch» erscheint in einer Gesamtauflage von 86'000 Exemplaren und wird als Gratiszeitung jeweils am Donnerstag in sämtliche Haushalte verteilt. Die drei Medien - Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Online - bilden die Pfeiler der multimedialen Strategie der Zürcher Oberland Medien AG.

Geschäftsjahr 2016: Die ZOM musste im Geschäftsjahr 2016 eine Umsatzeinbusse von 6.7% auf CHF 28.6 Mio. verbuchen. Trotz Einsparungen auf der Kostenseite von CHF 1.7 Mio., sank das EBIT um 38.9% auf CHF 1.3 Mio. Da keine Sondereffekte wie im vergangenen Jahr angefallen sind, erhöhte sich der Reingewinn um CHF 0.7 Mio. auf CHF 1.3 Mio. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Abschreiber auf den Fusionsverlust des Winterthurer Stadtanzeigers vorgenommen. An der kommenden Generalversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...