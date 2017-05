Die Börsenblogger um 12: Übernahmewelle in der Telekommunikationsbranche sorgt für Anlegerfantasien

Am Freitagmittag zeigt sich der DAX erneut nur wenig bewegt. Allerdings sollte die Rekordjagd bald weitergehen. Ein Grund sind die guten Fundamentaldaten, die für eine robuste Weltkonjunktur sprechen. Und das vor allem, nachdem nun weniger Unsicherheiten vorhanden sind.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.727

MDAX +0,1% 24.926

TecDAX +2,0% 2.190

SDAX +0,1% 10.920

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.625

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom, Merck und Bayer. Dabei setzt sich die Aktie der Deutschen Telekom sogar deutlich ab. Grund: Jetzt könnte es möglicherweise doch noch etwas mit einer Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint werden. Besonders interessant ist heute auch der Blick in die zweite Reihe. Dort will der Internetdienstleister United Internet das Telekommunikationsunternehmen Drillisch übernehmen.

