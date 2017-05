Die Moderatorin Sonya Kraus fühlt eine tiefe Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt Frankfurt. "Es ist wirklich so, dass ich während meiner Modelzeit gelernt habe, was Heimat bedeutet, und ich immer heimatverbundener wurde", sagte sie im "hr1-Talk" (14. Mai).

Ihr Herz hänge an Frankfurt. Auch während ihres Engagements beim Privatfernsehen blieb sie in Frankfurt wohnen. Mittlerweile genieße sie ein Leben ohne Pendelei: "Ich habe eine Anreise von fünf Minuten, und das ist so ein Luxus! Ich kann morgen meine Kinder wecken und versorgen und abends ins Bett bringen. Das ist Gold wert."

Als Kind habe sie es nicht leicht gehabt. Ihr Bruder und ihr Vater starben früh: "Ich glaube, dass ich daran tatsächlich gewachsen bin. Ich kann echte und unechte Probleme unterscheiden." Sie wisse, dass der Tod das einzige sei, "was nicht zu revidieren ist."

Das mache das Leben leichter. "Und ich habe mich ganz bewusst entschieden für den Sonnenschein", so Kraus.