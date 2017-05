BERLIN (dpa-AFX) - Computer dürfen in Autos auf deutschen Straßen künftig Fahrfunktionen übernehmen - der Mensch am Lenkrad muss aber immer wieder eingreifen können. Der Bundesrat stimmte am Freitag einem gesetzlichen Rahmen zu, den der Bundestag beschlossen hatte. Die Systeme müssen demnach jederzeit zu übersteuern oder zu deaktivieren sein. Das gilt zum Beispiel, wenn die automatisierte Fahrfunktion gestört wird, etwa weil ein Reifen platzt.

Die Regelungen sollen angesichts der schnellen technischen Entwicklung 2019 überprüft werden. Für Nachweise in Zweifelsfällen müssen automatisierte Fahrzeuge einen Datenspeicher haben - ähnlich der "Blackbox" bei Flugzeugen. Die Computersysteme müssen Fahrer auch "mit ausreichender Zeitreserve" durch ein Ton- oder Lichtsignal auffordern, wieder selbst zu fahren./sam/DP/stb

