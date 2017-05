Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Medienkonzern befinde sich in einer unkomfortablen Situation, schrieb Analyst Giasone Salati in einer Studie vom Freitag. Sorge bereite ihm der Marktanteilsverlust in TV-Werbegeschäft. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten erschienen die Aktien recht hoch bewertet. Salati schraubte seine Prognosen etwas nach unten./la/fbr

ISIN: DE000PSM7770