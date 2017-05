FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäfte des Chemiekonzerns BASF haben sich auch zu Beginn des zweiten Quartals positiv entwickelt. Konzernchef Kurt Bock sagte auf der Hauptversammlung in Mannheim, Umsatz und Ergebnis seien in den ersten vier Monaten deutlich gestiegen. Vor allem in Asien habe der Konzern ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Das Öl- und Gasgeschäft habe sich weiter erholt.

Mit Blick nach vorn äußerte sich Bock jedoch zurückhaltend. "In Anbetracht der vielen Unsicherheiten werden wir trotzdem weiterhin sparsam und vorsichtig agieren, Kosten und Investitionen streng kontrollieren", sagte er den Aktionären.

Zwar wachse die Wirtschaft, doch blieben die politischen Risiken weltweit hoch. Bock bestätigte das Ziel, das operative Ergebnis um bis zu 10 Prozent zu steigern.

Nach einem Zuwachs von 29 Prozent beim EBIT vor Sondereffekten, die der weltgrößte Chemiekonzern vor zwei Wochen für das erste Quartal berichtet hatte, halten einige Analysten den Konzern im Hinblick auf die Prognose für übervorsichtig. "Die zweite Jahreshälfte wird zeigen, ob wir wirklich tiefstapeln", sagte Bock den Aktionären.

