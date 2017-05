München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Neue Folgen der Kult-Doku Soap - Walther hat Hochzeitspläne! - Neue Folge am Montag, 15. Mai 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



Frauenflüsterer Walther (57+) will heiraten. Mit seiner Auserwählten Marta plant der Berliner eine Traumhochzeit. Doch noch ist nichts vorbereitet und die Zeit drängt. In Rio de Janeiro sucht Jungfrau Manuel (23) nach seinem Liebesglück und findet: Bruna. Kann er bei der Brasilianerin landen? Auf Alexander (38) und Papa Dieter wartet derweil ein ganz besonderes Treffen: Sein Date bringt ihre Mutter mit.



Walther (57+) aus Berlin reist mit seiner Verlobten Marta nach Budapest. Hier möchte er höchstpersönlich für die rumänische Ärztin sein Traumbrautkleid aussuchen. Ob das gutgeht?



In Russland haben Alexander (38) und sein Vater Dieter ein Doppeldate. Gemeinsam mit Mutter und Tochter geht das lustige Duo angeln. Alexander gibt alles und setzt seinen größten Trumpf ein: Kann er sich in die Herzen der beiden Frauen singen?



Postbote Manuel (23) hat ein zweites Date mit Brasilianerin Bruna. Im Schatten des Zuckerhutes in Rio de Janeiro will der Niedersachse seine Auserwählte nun endlich küssen. Wird er Erfolg haben?



Eine neue Folge "Traumfrau gesucht": Montag, 15. Mai 2017, um 21:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Lisa Christeleit 089 - 64185 6506 lisa.christeleit@rtl2.de