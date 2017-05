München (ots) -



Neil Gaimans epische Götter-Erzählung mit Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Kristin Chenoweth und Gillian Anderson wird fortgesetzt.



Amazon gibt heute bekannt, dass die vielfach gefeierte Amazon Original Serie American Gods nach dem Start am 1. Mai nun um eine zweite Staffel verlängert wird. American Gods ist die derzeit meist gesehene Serie bei Amazon Prime Video in über 100 Ländern, inklusive Deutschland.



"Wir freuen uns sehr, Fans in der ganzen Welt eine zweite Staffel von Neil Gaimans fesselnder Geschichte zu bringen", sagt Tim Leslie, Vice President International von Amazon Prime Video. "Die Zuschauer haben überwältigend auf die erste Staffel reagiert, es ist beeindruckendes Entertainment, das mit keiner anderen Serie vergleichbar ist, und wir können die nächste Staffel kaum abwarten."



In der ersten Staffel braut sich ein Krieg zwischen alten und neuen Göttern zusammen: Die alten Götter, deren mythologische Wurzeln in der ganzen Welt zu finden sind, fürchten bedeutungslos zu werden und ihre Macht zu verlieren, denn ihre Jünger sterben aus oder lassen sich von Geld, Technologie und Ruhm - den neuen Göttern - verführen. American Gods ist die Adaption des preisgekrönten Romans von Neil Gaiman. In den Hauptrollen sind Ricky Whittle (The 100, Austenland) als ehemaliger Häftling Shadow Moon, Ian McShane (Deadwood, Pirates of the Caribbean) als Mr. Wednesday, der Shadow Moon für seine Reise durch das Land anheuert, und Emily Browning (Sucker Punch, Legend) als Shadows Ehefrau Laura Moon zu sehen. Gillian Anderson (The X Files) übernimmt die Rolle der Göttin Media, Sprecherin für die Neuen Götter. Pablo Schreiber (13 Hours, Orange Is the New Black) ist als Mad Sweeney und Yetide Badaki (Aquarius, Masters of Sex) als Fruchtbarkeitsgöttin Bilquis zu sehen. Im herausragenden Ensemble der Nebendarsteller findet sich auch Kristin Chenoweth (Pushing Daisies, Glee) als Easter.



American Gods hat zahlreiche, positive Kritiken eingesammelt, inklusive einer User-Bewertung von 8.6 bei IMDB und einer Kritikerwertung von 95 Prozent bei Rotten Tomatoes. Episode eins und zwei der ersten Staffel sind bereits bei Amazon Prime Video verfügbar, neue Episoden folgen jeden Montag. Prime-Mitglieder können die Serie exklusiv über ihre Amazon Video App auf ihrem Smart-TV, mobilen Endgeräten, Fire TV oder online sehen. Alle Folgen stehen zum Download und Offline-Sehen auf mobilen Geräten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.



Der Roman American Gods wurde 2001 von Neil Gaiman geschrieben und ist seitdem in über 30 Sprachen erschienen. Das Buch erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hugo, Nebula und den Bram Stoker Award für den Besten Roman.



American Gods wird von FremantleMedia North America produziert. Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies, Heroes) und Michael Green (Blade Runner 2049, Alien: Covenant, Murder on the Orient Express, Kings, Heroes) fungieren als Autoren und Showrunner. David Slade (Hannibal, The Twilight Saga: Eclipse) führt bei der Pilotepisode und weiteren Episoden Regie. Craig Cegielski und Stefanie Berk von Freemantle North America fungieren neben Fuller, Green, Slade, Adam Kane und Neil Gaiman als Executive Producer. Von Starz sind Senior Vice Presidents of Original Programming Marta Fernandez und Ken Segna für American Gods zuständig. FremantleMedia International ist für den weltweiten Vertrieb der Serie verantwortlich.



