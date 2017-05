Nachdem die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg ein Foto des ehemaligen Bundeskanzlers in Wehrmachtsuniform entfernt hat, wirft die SPD Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor, mit ihrer Art rechtsextreme Spuren in der Bundeswehr zu bekämpfen, weit übers Ziel hinaus zu schießen. "Dieses Beispiel beweist, dass die Ministerin Maß und Mitte verloren hat und die Truppe tief verunsichert", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, der "Bild" (Samstag).

Einen Bundeskanzler in Wehrmachtsuniform zu zeigen, der vielfach seine Zeit als Soldat "kritisch und klug" kommentiert habe, sei "die beste Art", die Vergangenheit des Militärs unter Hitler aufzuarbeiten. "Unter dieses Bild ein Zitat von Helmut Schmidt - besser kann man nicht zeigen, wie junge Menschen in Hitlers Armee missbraucht worden sind und oft auch zu Tätern wurden."