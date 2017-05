Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch nach dem Kursverlust der Medienaktie nach der Zahlenvorlage am Donnerstag könne sie das Papier nicht zum Kauf empfehlen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Studie vom Freitag. Selbst die neuen, vorsichtigeren Aussagen des Managements zum Wachstum des TV-Werbegeschäfts in diesem Jahr erschienen nach wie vor sehr herausfordernd./ck/stb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0075 2017-05-12/12:11

ISIN: DE000PSM7770