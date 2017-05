Sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa war bisher die Rede von dem "zarten" Konjunktur-Pflänzchen. Doch jetzt bestätigt sich der Aufschwung weiter. Neue Quartalszahlen zum BIP aus Deutschland zeigen die Beschleunigung. Was Sie zur deutschen und europäischen Konjunktur wissen müssen und was das für die Zukunft bedeutet, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank den Einfluss der jüngsten und auh anstehenden politischen Entscheidungen auf den Gesamtmarkt.