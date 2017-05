Zürich (ots) -



Aus Schild und Herren-Globus wird Globus: Die Verwaltung des

Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat an ihrer Sitzung vom 11. Mai

2017 der strategischen Neuausrichtung von Globus, Herren-Globus und

Schild zugestimmt. Ab Frühjahr 2018 werden alle drei Formate unter

der Premium-Dachmarke Globus vereint und die digitale Transformation

vorangetrieben. Die Kunden profitieren so in den Geschäften und

online von einem konsequent vernetzten Sortiment und einer

kompetenten Beratung in allen Formaten. Mit der Neuausrichtung stärkt

die Migros die Wettbewerbsposition von Globus im hart umkämpften

Bekleidungsmarkt. Die organisatorische Vereinfachung hat jedoch auch

eine Kehrseite: In der Zentrale Spreitenbach gehen in den nächsten

anderthalb Jahren etwa 80 der 400 Arbeitsplätze verloren. Der

Stellenabbau wird wenn immer möglich über natürliche Fluktuation,

frühzeitige Pensionierungen und Angebote innerhalb der Migros-Gruppe

sozialverträglich aufgefangen.



In den vergangenen Jahren ist der Textilmarkt in der Schweiz um

2.5 Milliarden von 11 auf 8.5 Milliarden Franken geschrumpft. Das

bekommen auch Globus, Herren-Globus und Schild zu spüren. Trotz

dieses schwierigen Marktumfelds ist es Globus und Herren-Globus

gelungen, dank ihres starken Portfolios an Premium-Marken

kontinuierlich Marktanteile zu gewinnen. Schild hingegen ist mit

seinen Angeboten im mittelpreisigen Segment immer stärker unter Druck

geraten. Hauptgründe dafür sind der starke Franken und der damit

verbundene Einkaufstourismus, aber auch internationale stationäre

Konkurrenten sowie neue Online-Anbieter, die das Kundenverhalten und

den Markt fundamental verändert haben.



Um die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Magazine zum Globus AG,

zu der die Warenhäuser Globus, der Herren-Globus und die

Schild-Gruppe gehören, langfristig zu stärken, hat nun die Verwaltung

MGB einer strategischen Neuausrichtung zugestimmt. Ab Frühjahr 2018

werden alle drei Brands unter der Premium-Dachmarke Globus auftreten

und aus einer Hand geführt. Das schafft mehr Klarheit und

Orientierung für die Kundinnen und Kunden: Sie profitieren vom

breiteren Angebot einer einzigen, starken Marke. Sie finden alle

Produkte in einem einzigen Online-Shop und profitieren durchwegs von

kompetenter Beratung und einer Kundenkarte. Gleichzeitig überarbeitet

Globus die Formate und Sortimente und treibt die digitale

Transformation konsequent voran. «Wir wollen den Globus-Kundinnen und

-kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis bieten, egal wo sie bei uns

einkaufen - online oder in den Globus-Filialen, von denen es künftig

eine wirklich grössere Anzahl geben wird», sagt Thomas Herbert, CEO

der Magazine zum Globus AG.



Die einfachere Organisation hat jedoch auch eine Kehrseite: Durch

die Zusammenlegung der drei Marken fallen in der Zentrale in

Spreitenbach in den nächsten anderthalb Jahren etwa 80 der 400

Stellen weg. In einem weiteren Schritt werden die Kundenbedürfnisse

und Potenziale der 84 Standorte evaluiert und das Filialnetz

innerhalb der nächsten fünf Jahre entsprechend angepasst. Aufgrund

der detaillierten Standortanalysen wird entschieden, welche Filialen

geschlossen, wo neue eröffnet werden und wo das jeweils passendste

Format umgesetzt wird. Dabei handelt es sich um Geschäfte mit einem

vollständigen Warenhausangebot oder um Fachgeschäfte mit

Teilsortimenten des Warenhauses, digitalem Vollsortiment und einer

schwergewichtigen Ausrichtung auf Herrenbekleidung, Damenbekleidung

oder Damen- und Herrenbekleidung. In einigen Filialen steht zudem der

Ausbau des gastronomischen Angebots zur Diskussion.



Der mit den Massnahmen verbundene Stellenabbau wird wenn immer

möglich über natürliche Fluktuation, frühzeitige Pensionierungen und

Stellenangebote innerhalb der Migros-Gruppe aufgefangen. Sollten

Entlassungen dennoch unvermeidlich sein, werden die Betroffenen im

Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages mit einem Sozialplan unterstützt.

Dieser sieht unter anderem verlängerte Kündigungsfristen,

Austrittsentschädigungen sowie die Unterstützung bei der Stellensuche

vor. Diesbezügliche Gespräche mit den Sozialpartnern laufen bereits.



Beat Zahnd, Präsident des Verwaltungsrates der Magazine zum Globus

AG und Leiter des Departementes Handel im MGB: «Mit der Stärkung des

Premium-Brands Globus, den Investitionen in die digitale

Transformation sowie der Erneuerung des Ladennetzes engagieren wir

uns sowohl für die Zukunft des Warenhauses wie auch für den Markt mit

gehobener Herren- und Damenmode. Wir antizipieren das sich

verändernde Konsumverhalten und bauen mit Globus eine neue

Einkaufswelt, in der Offline und Online untrennbar miteinander

verknüpft sind. Leider sind die strategischen Weichenstellungen durch

die Umsatzverschiebung vom stationären in den digitalen Handel, den

rekordhohen Einkaufstourismus und die internationalen Konkurrenten im

Tief- und Mittelpreissegment mit dem Verlust von Stellen verbunden.

Das bedaure ich sehr und hoffe, dass wir möglichst allen Betroffenen

eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Migros-Gruppe anbieten

können.»



Globus-CEO Thomas Herbert: «Es fällt mir selbstverständlich nicht

leicht, die Traditionsmarke Schild in Globus überzuführen. Die

Entwicklung der letzten Jahre und Marktanalysen haben jedoch gezeigt,

dass die One-Brand-Strategie das Richtige für die Magazine zum Globus

AG ist. Die Neuausrichtung mit der Marke Globus ebnet den Weg für

eine nachhaltig starke Zukunft von Globus. Künftig haben wir die

Möglichkeit, unser Gesamtsortiment digital flächendeckend anzubieten

und unsere Kunden auf allen Kanälen individuell zu beraten. Digitale

Transformation sehen wir nicht als Schlagwort, sondern als Ansporn

dafür, uns als Vorreiter zu profilieren und Kundinnen und Kunden mit

einem unverwechselbaren Einkaufserlebnis zu begeistern.»



Magazine zum Globus AG



Anzahl Mitarbeitende:



3425



Anzahl Filialen (inkl. Outlets und Markenshops): Globus 15

Herren-Globus 23 Schild 45



Firmenporträt Magazine zum Globus:



1892 Josef Weber eröffnet in Zürich J. Weber's Bazar, das erste

grosse Warenhaus der Schweiz. 1896 Globus wird erstmals als

Firmenname verwendet. 1907 Heinrich Burkhardt wandelt das

Handelsunternehmen in die Magazine zum Globus um. 1964 Die

Konfektionsgeschäfte werden aus dem Globus ausgegliedert und als

Herren-Globus-Fachgeschäfte weitergeführt. 1996 Globus wird zum

nationalen Unternehmen mit elf Warenhäusern. 1997 Migros erwirbt die

Globus-Gruppe (damals bestehend aus Globus, Herren-Globus, ABM,

Interio und Office World.). 2013 MzG erwirbt das Modehaus Schild und

wird damit zu einer Gruppe mit den eigenständigen Marken Globus,

Herren-Globus und Schild. 2017 Globus, Herren-Globus und Schild

werden ab 2018 unter der Premium-Dachmarke Globus geführt.



