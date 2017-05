Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für ING nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die niederländische Großbank habe in allen Geschäftsbereichen besser als erwartet abgeschnitten und damit insgesamt einen überraschend hohen Vorsteuergewinn erwirtschaftet, schrieb Analyst Vardhman Jain in einer Studie vom Freitag. Jain erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019./la/fbr

AFA0078 2017-05-12/12:16

ISIN: NL0011821202