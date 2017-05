JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Trotz Kritik von Opposition und Regierungspartei übernimmt der wegen Korruptionsverdacht zurückgetretene Chef von Südafrikas Energieversorger wieder die Leitung der staatlichen Firma. Ab Montag sei Brian Molefe wieder Vorstandsvorsitzender, erklärte Eskom am Freitag. Er hatte im November nach einem kritischen Bericht der Anti-Korruptions-Behörde seinen Rücktritt erklärt, um die Ermittlungen nicht zu behindern. Die Regierungspartei ANC verurteilte die Personalentscheidung des Aufsichtsrats als "unglücklich und verantwortungslos". Keiner der Vorwürfe vom letzten Jahr gegen Molefe sei bisher nachhaltig ausgeräumt worden, hieß es weiter.

Molefe gilt als enger Vertrauter von Präsident Jacob Zuma. In der Anti-Korruptions-Untersuchung wurden Molefe fragwürdige Geschäfte mit der Unternehmerfamilie der Guptas vorgeworfen. Die Guptas wiederum sind mit Zuma befreundet. Der Sohn des Staatschefs ist zudem Miteigentümer einer der Firmen der Guptas. Die Brüder Ajay, Atul and Rajesh Gupta betreiben in Südafrika verschiedene Unternehmen, unter anderem im Minen- und Energiebereich. Medienberichten zufolge beschäftigen sie etwa 10 000 Menschen./jbz/DP/stb

