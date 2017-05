Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe einen Gang hoch geschaltet und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen strebe weiterhin die Produktion höherwertiger Produkte an, die geringeren zyklischen Schwankungen unterlägen. Zudem seien die Aktien relativ attraktiv bewertet./la/fbr

