Die Künstler Alma, Anne-Marie und Welshly Arms werden beim 23. "SWR3 New Pop Festival" vom 14. bis 16. September in Baden-Baden auftreten, das gemeinsam mit Audi veranstaltet wird. Alle Konzerte werden nach dem Festival im SWR Fernsehen und im ARD-Digitalkanal ONE gesendet. Auf www.SWR3.de werden die Auftritte per Video-Livestream übertragen.



Elektro-Pop mit Alma



Die 21-jährige Finnin Alma produzierte mit Star-DJ Felix Jaehn den Hit "Bonfire". Aktuell ist sie mit ihrer Single "Chasing Highs" erfolgreich. Die Sängerin mit den neon-farbenen Haaren hat einen Stil, der neben ihrer kraftvollen Stimme auch Einflüsse elektronischer Musik enthält. Sie selbst beschreibt ihn als "Soulful Pop".



Geballte Power von Anne-Marie



"Ciao, adios, I'm done" - das singt die Engländerin Anne-Marie in ihrer aktuellen Single "Ciao Adios". Dabei hat Anne-Marie gerade erst angefangen und wird noch viele Menschen mit ihrer Musik begeistern. Der Gute-Laune-Pop der 26-Jährigen war bereits im Hit "Rockabye" zu hören, den sie zusammen mit Clean Bandit und Sean Paul aufgenommen hat und der mehrfach ausgezeichnet wurde.



Bluesrockband Welshly Arms



Die sechs Musiker der Band "Welshly Arms" aus Cleveland kommen mit einer Mischung aus Rock 'n' Roll und rhythmischen Soulelementen nach Baden-Baden. Hier stellen sie ihr neues Album vor, auf dem auch ihr erster Hit "Legendary" zu hören ist. Die besondere Atmosphäre der Songs von Welshly Arms nutzte bereits Quentin Tarantino, als er den Trailer zu "The Hateful 8" mit Songs der Band unterlegte



Tickets ab dem 26. Juni



Vom 26. Juni bis zum 9. Juli 2017 können Ticketwünsche für ein Konzert des "SWR3 New Pop Festivals" verbindlich abgegeben werden. Bei überbuchten Konzerten werden die Kaufkarten unter allen Bestellern verlost. Neben den oben angekündigten Musikern treten 2017 u. a. auch die isländische Bluesrockband Kaleo und der deutsche Sänger Wincent Weiss auf.



Drei Tage kostenfreies Rahmenprogramm



Neben dem Festival gibt es ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Star-Talks und Unplugged-Auftritten auf der Live-Bühne, den "SWR3 Live Lyrix" mit Ben Streubel, Alexandra Kamp und Ron Spiess sowie den New Pop Partynächten.



23 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival" findet bereits zum 23. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen Baden-Badens. Die Stadt verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Eine Besonderheit sind die Festival-Locations wie das Baden-Badener Kurhaus, das Festspielhaus sowie das stimmungsvolle Theater. Mit dabei waren schon Künstler wie Amy Winehouse, Bruno Mars oder Ed Sheeran. Den Award "Pioneer of Pop" haben unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Lionel Richie oder Lenny Kravitz bekommen. Im letzten Jahr wurde Marius Müller Westernhagen mit dem "Lifetime Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Mehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zum Ticketverkauf auf www.SWR3.de.



