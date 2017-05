Wien (ots) - "Tachchen!" sagt man in Berlin. Und offensichtlich fällt das hier leichter als anderswo im Bundesgebiet. whispar, die kostenlose Dating-App bei der die gesamte Kommunikation ausschließlich auf der Tonspur passiert, freut sich über hohen Zuspruch in der Hauptstadt. Ohne viel Marketing-Zutun haben sich ad hoc 3.000 Singles zum Flirten via Sprachnachricht, Telefonat oder Sound-Emoji angemeldet: Berliner plaudern gern und sind dabei selbstbewusst. "Die Berliner Singles sind sehr kommunikativ. Wir haben festgestellt, dass sie eine geringere Hemmschwelle haben, als beispielsweise die Hamburger oder die Österreicher, direkt in ein Gespräch einzusteigen. Als kleines Dankeschön haben wir das berlinerische Sound-Emoji "Tachchen!" kreiert", so Florian Gutmann. Er ist Start-up Unternehmer und Erfinder der jungen Flirt-App, die sich vorgenommen hat, bis zum Ende des Sommers, 10.000 Singles in Berlin-Brandenburg zu verdrahten.



Bei whispar geht Liebe durch die Ohren



Der Dating-App-Markt ist unübersichtlich geworden. Hier findet jeder sein "Pläsierchen". Das Spezielle an whispar ist, dass Gespräch und Stimme im Vordergrund stehen.



Europaweit ist whispar die einzige Online-Dating-Plattform, auf der Singles mit Sprachprofilen, Sprachnachrichten und Sound-Emojis flirten. Neben Vogelgezwitscher, Klopfen und Harfenklängen wurde zu Ehren der Berliner das charmante "Tachchen!" ins Emoji-Portfolio aufgenommen - gratis nutzbar für User, die sich unter dem Stichwort "Berlin" registrieren.



Hoher Frauenanteil & wenig fakes - sichere Online-Partnersuche



Der Frauenanteil bei whispar liegt bei 43 Prozent. "Das ist im Vergleich zu anderen Online-Dating-Plattformen hoch und resultiert daraus, dass Sicherheit bei uns an oberster Stelle steht. Wir überprüfen jedes Profil sorgfältig und entfernen unseriöse Fotos augenblicklich", erklärt Gutmann. Außerdem sind keine privaten Telefonnummern sichtbar.



100.000 User haben die whispar-App bereits downgeloadet. Sie wurde bei den European Dating Awards in Amsterdam zur "Best New Dating App 2016" gekürt.



Weitere Infos und kostenloser Download u.a. unter www.getwhispar.com/de/.



