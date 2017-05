Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Berlin. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit.

Die Kanzlerin freue sich darauf, Macron im Bundeskanzleramt zu empfangen, so Seibert. Macron wird am Sonntag sein Amt als Nachfolger von François Hollande antreten. Am vergangenen Sonntag hatte er sich in der Präsidenten-Stichwahl mit 66,1 Prozent der Stimmen gegen die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen durchgesetzt. Zuvor hatte Merkel deutlich gemacht, Macrons Investitionsplänen positiv gegenüber zu stehen.

"Wir können gerne über gemeinsame Investitionsprogramme nachdenken, weil Deutschland im digitalen Bereich auch Nachholbedarf hat", sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).