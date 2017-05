FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im Vormittagshandel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0875 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0860 Dollar festgelegt.

Am Markt wurde der schwankungsarme Handel mit fehlenden Impulsen erklärt. Robuste Wirtschaftsdaten aus Deutschland konnten den Handel ebenso wenig bewegen wie schwache Daten aus der Eurozone. Während die deutsche Wirtschaft mit einem Wachstum von 0,6 Prozent im ersten Quartal solide in das laufende Jahr gestartet ist, ging die Industrieproduktion im Euroraum im März leicht zurück.

Am Nachmittag dürften Anleger US-amerikanische Konjunkturdaten ins Auge fassen. Es werden Inflationszahlen sowie Daten aus dem Einzelhandel veröffentlicht. Zudem gibt die Uni Michigan ihr viel beachtetes Verbrauchervertrauen bekannt. Die Daten geben Auskunft über den Zustand der US-Wirtschaft und nehmen damit Einfluss auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Von ihr wird bald die Fortsetzung ihres Straffungskurses erwartet./bgf/jsl/zb

