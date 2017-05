Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hat 100 Milliarden US-Dollar in liquiden Mitteln in der Bilanz und sucht aktiv nach Möglichkeiten, um es auszugeben. Um den Investoren einmal vor Augen zu führen, was man mit einer solchen Summe alles anstellen könnte, werden wir uns ein paar Marktwerte von Unternehmen ansehen, die unter diese Summe liegen.

Wie viel Geld hat Berkshire eigentlich?

Im ersten Quartalsbericht enthüllte das Unternehmen, dass es über etwa 96,5 Milliarden US-Dollar in Bar- und liquiden Mitteln wie Staatsanleihen verfüge. Niemals zuvor hatte das Unternehmen mehr Geld zur Verfügung.



Darüber hinaus ist es wichtig herauszustellen, dass das Geld von Berkshire deutlich nützlicher ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...